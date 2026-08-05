Стало известно состояние госпитализированной Людмилы Поргиной после падения

Людмила Поргина попала в больницу. Журналисты узнали, что происходит с вдовой прославленного актера Николая Караченцова.

Оказалось, что госпитализация была плановой. На больничную койку Людмила Поргина попала из-за падения на даче. Причем неприятный инцидент случился еще в конце зимы. Однако последствия дают о себе знать до сих пор.

Актриса рассказала, что поскользнулась и упала. К счастью, она себе ничего не сломала, только сильно ударилась. До сих пор Людмила Поргина страдает от боли. Теперь актрису спасают медики в больнице. Вдова Николая Караченцова сообщила, что в клинике проходит разные процедуры.

"Врачи относятся ко мне с нежностью, заботой. Просто молодцы! Мне делают разные процедуры. Капельницы, токи, массажи..." - рассказала Поргина.

Выпишется она только через неделю. Актриса сообщила, что чувствует себя нормально. Она сожалеет лишь о том, что пропускает такую хорошую погоду, когда могла бы гулять по лесу с "собачками". Тем не менее, Людмила Поргина не унывает.

"Но ничего: мы встанем и побежим обязательно. Я – человек подвижный, бегу впереди поезда. Иногда поезд меня догоняет", - оптимистично заявила актриса "МК".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>