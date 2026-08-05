США начали разрабатывать новую ядерную стратегию

Американское Министерство войны разрабатывает новую ядерную стратегию, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия малой дальности.

Как рассказали источники NBC, Пентагон готов отойти от прежнего подхода, главенствовавшего десятилетиями. Это "расширит пространство для выбора" потенциальных ядерных инструментов защиты национальной безопасности и "усилит сдерживание".

Телеканал напоминает, что ответственный за разработку документа глава политического управления Пентагона Элбридж Колби давно выступает за увеличение роли тактического оружия.

Эти сообщения появились вскоре после того, как Китай впервые публично продемонстрировал свои возможности по нанесению ядерного удара. Народно-освободительная армия Китая воспроизвела сценарий скоординированной атаки на вражеский флот, осуществил которую стратегический бомбардировщик Xian H-6N, вооруженный ракетой JL-1 — она способна доставлять ядерный боезаряд.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович заявил "Российской газете", что Пекин недаром напомнил миру об укреплении стратегических сил и их адаптации к новым реалиям.

Тем временем постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев напомнил, что стратегия организации допускает применение оружия массового поражения для защиты союзников в случае нападения. Аналогичное положение содержит военная доктрина Российской Федерации.