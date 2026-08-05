Через год после гибели Наговициной Киргизия ввела пропуска на пик Победы

Власти Киргизии вводят разрешительную (пермитную) систему для альпинистов, желающих совершить восхождение на пик Победы. Об этом рассказали в среду, 5 августа, в республиканском Госагентстве по развитию туризма.

Как отметил собеседник "Интерфакса", первопричиной введения разрешительной системы стал трагический случай с россиянкой Натальей Наговициной, которая погибла при попытке покорить эту вершину. С 12 августа 2025 года проводилась масштабная операция по спасению женщины, которая застряла на склоне пика Победы со сломанной ногой и скудными припасами. Из-за тяжелейших метеоусловий и труднодоступности места происшествия подняться к Наговициной не удалось. Дрон с воздуха снял кадры, подтвердившие смерть женщины. Погиб и итальянский альпинист, пытавшийся помочь россиянке. Тяжелые травмы получил спасатель при попытке добраться до Наговицыной в вертолете.

В Госагентстве по развитию туризма Киргизии подчеркнули, что отныне каждый, кто захочет подняться на пик Победы, должен будет получить официальное разрешение. В ближайшее время такой документ получат около 20 альпинистов, обладающих высоким спортивным уровнем.

Эксперты напоминают: горы не прощают ошибок. В конце июля на Эльбрусе лишь за несколько дней погибли семь человек. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в свете этих трагедий призвал сделать обязательным сопровождение туристов аттестованными гидами, причем в соотношении один гид максимум на двух альпинистов.