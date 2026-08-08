Меган Маркл отказалась носить помолвочное кольцо. Развод с Гарри все ближе?

Меган Маркл похвасталась перстнем с "кричащим" бриллиантом за 250 тысяч долларов, он заменил кольцо, которое актрисе в знак своей любви подарил принц Гарри. Американка отказывается носить символ брака с сыном короля.

Массивное кольцо с бриллиантом весом около 7 карат Меган продемонстрировала в новом видео. Ролик опубликовано в рамках рекламы бренда As Ever. В нём 45-летняя Маркл готовит мороженое с малиновым джемом собственного производства, а камера крупным планом показывает её правую руку, где красуется новенький бриллиант.

Меган впервые появилась с этим кольцом в феврале во время посещения Матча всех звёзд НБА вместе с принцем Гарри. Позже украшение также мелькало в рекламной кампании бренда As Ever. Однако именно сейчас кольцо впервые было показано настолько крупным планом. По оценкам специалистов, его стоимость составляет около 250 тысяч долларов.

Тем временем помолвочное кольцо герцогини с трёхкаратным бриллиантом, подаренное Гарри и уже четыре раза изменённое с 2018 года, не видно несколько месяцев. На безымянном пальце левой руки остаётся лишь тонкое золотое обручальное кольцо.

"Ну вот и стало понятно, куда делось бриллиантовое кольцо Меган. Она обменяла его на камень побольше — именно этого она всегда хотела. Меган, разве это кольцо для тебя ничего не значит? Гарри лично выбрал центральный бриллиант в Ботсване, потому что это место дорого вам обоим. И не забывай, что два других бриллианта принадлежали покойной принцессе Уэльской", — обратился к герцогине один из ее поклонников.

Принц Гарри сделал предложение Меган Маркл в начале ноября 2017 года. Тогда он преподнес возлюбленной кольцо, дизайн которого сам разработал: жёлтое золото с центральным бриллиантом огранки "кушон" из Ботсваны и двумя боковыми бриллиантами из личной коллекции украшений принцессы Дианы.

Во время интервью после помолвки Гарри рассказывал, что выбрал жёлтое золото, потому что это был "любимый металл" Меган. Однако уже в 2019 году она изменила дизайн, добавив тонкую дорожку с бриллиантами. Позже кольцо вновь переделали, добавив скрытый ореол из мелких бриллиантов вокруг центрального камня, а затем, как утверждается, центральный бриллиант заменили на более редкий и дорогой камень изумрудной огранки. Это стало четвёртой переделкой украшения.