Суд решает вопрос о мере пресечения экс-послу Украины в США Стефанишиной

Высший антикоррупционный суд Украины в закрытом режиме рассматривает меру пресечения экс-послу в США Ольге Стефанишиной. Ей предъявили подозрение Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Стефанишину обвиняют в незаконном обогащении, сообщает издание "Украинская правда". Вдобавок она уже является обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет НАБУ. Кроме того, в 2024-2025 годах, когда Стефанишина занимала должность министра юстиции, ее бывший муж получал от государства в управление арестованные активы.

В Верховной раде подчеркивают, что ранее предъявленные обвинения не помешали Стефанишиной стать вице-премьером по евроатлантической интеграции. Иронизируют, что теперь, исходя из количества подозрений, ее следует ожидать на посту премьер-министра или главы офиса президента Украины. Информацию об обвинении подтвердил прокурор САП, от НАБУ официальных заявлений пока не было.