Чудесное спасение: летчики пропавшего в Приангарье самолета найдены живыми

Члены экипажа лесопожарного самолета Cessna 182, который пропал в Иркутской области, вышли на связь. Об этом рассказал в среду, 5 августа, глава региона Игорь Кобзев.

Как уточнил губернатор в своем MAX-канале, пилот и летчик-наблюдатель живы — они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо – Иркутск.

Начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов, возглавляющий поиски, уточнил, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Забрать выживших отправился вертолет.

Ранее министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин рассказал, что после исчезновения 3 августа связи с самолетом Cessna 182 начались поиски, но их затрудняла огромная площадь работ, отсутствие в районе пропажи населенных пунктов, а также туман. Рабочую группу по розыску возглавил вице-губернатор Иркутской области Владимир Читоркин. Подключились и правоохранители: сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело о пропаже людей.

К счастью, и командир воздушного судна, и летчик-наблюдатель – сотрудник Мамского авиационного отделения выжили. Кобзев рассказал, что при выходе на связь они попросили передать своим родителям, что живы и здоровы.