ООН: Число голодающих возрастет за год на десятки миллионов

Причиной острого голода по меньшей мере 49 миллионов человек к концу 2027 года станет нынешнее погодное явление Эль-Ниньо. По прогнозам, оно будет самым сильным за последние 70 лет, предупредили в Организации Объединенных Наций.

Как пишет Bloomberg, влияние Эль-Ниньо на интенсивность и частоту осадков в 45 странах принесет засухи и наводнения. По оценкам Всемирной продовольственной программы, число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, возрастет с 225 миллионов до 274 миллионов человек.

По прогнозам, Эль-Ниньо достигнет пика к концу этого года. Экстремальные погодные условия поставят под угрозу урожай и снизят сельскохозяйственное производство. Особенно сильно это ударит по некоторым из беднейших стран. Вдобавок, как заявили ранее в ВПП, затягивание войны в Иране бьет по наиболее уязвимым слоям населения бедных стран, тяжелая ситуация складывается в Афганистане, Сомали и Шри-Ланке.