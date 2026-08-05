Московского врача уволили за соцсети: жалобу написала возмущенная антипрививочница

В Москве детского эндокринолога захотели уволить из частной клиники из-за ссоры в интернете с антипрививочниками. В своем личном блоге Елена Шкарупа схлестнулась с одной из противниц вакцин. Та вместо конструктивного диалога назвала врача "мразотной тварью" и отметила в своем сообщении клинику, спросив, как "эта ***** ***** работает с детьми".

Шкарупа хамство терпеть не стала и в грубой форме отправила антиваксершу и ее группу поддержки по известному адресу.

На следующий день в соцсетях эндокринолога появилось сообщение, что она больше не ведет прием в клинике. Заявление Шкарупу попросили написать по собственному желанию. Решение было принято из-за того, что ее общение в соцсетях могло повлечь "репутационные риски" для клиники. По словам врача, после этой ситуации ей уже не хочется работать в медицине.

"Получается, что работала, помогала бесплатно и просвещала, чтобы потом доставить удовольствие антиваксерам, которые пишут жалобы и требуют уволить человека", - посетовала Елена Шкарупа.

В комментариях пользователи ожидаемо встали на сторону доктора. Многие отметили вклад Шкарупы в борьбу с мракобесами и захотели наблюдаться именно у такого доктора. Впрочем, нашлись и те, кто пожурил врача за использование мата в речи. Не скрывали своего ликования и антипрививочники.

Сама антиваксерша, который отправила жалобу на врача, после поднявшегося хейта удалила соцсети.