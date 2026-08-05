Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном

Переговоры Вашингтона с Тегераном продвигаются успешно. Информация о результатах консультаций появится через 48 часов, пообещал президент США Дональд Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства очень скоро. В противном случае Иран столкнется с новыми американскими ударами, приводит слова Трампа издание Axios. При этом глава Белого дома подчеркнул, что предпочитает дипломатическое урегулирование новому военному конфликту.

В Иране ранее отрицали факт переговоров с США. Трамп же настаивал, что консультации продолжаются – несмотря на нежелание Тегерана это признавать.