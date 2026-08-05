Сати Казанова объяснила, почему назвала дочь странным именем: так решил посторонний человек

Сати Казанова впервые стала мамой два года назад. Она родила дочь от мужа-итальянца Стефано Тиоццо. Певица скрывала не только лицо девочки, но и ее имя. Только недавно артистка решила раскрыть личную тайну.

Выпускница "Фабрики звезд" призналась, что назвала дочь необычным именем — Анагха. При чем сама Сати не выбирала его. Все решил посторонний для девочки человек. Однако Казанова и ее муж во всем слушаются этого мужчину.

"Единственный человек, с которым мы советовались, — наш мастер, наш духовный наставник. Он предложил это имя, и мы абсолютно радостно его приняли, даже не оспаривая и не задумываясь — такое оно красивое!" — поделилась певица.

Сати верит, что нельзя просто взять понравившиеся имя из сериала или книги, мол, наши предки не зря называли детей в честь кто-то из семьи или по святцам. "Мы со Стефано глубоко увлечены ведийской традицией, и здесь есть необходимость давать ребенку имя, которое корректирует положение планет", — пояснила артистка.

Казанова уверена, что когда ее дочь пойдет в школу, проблем у девочки не будет. Певица не согласна с теми, кто считает имя Анагха странным. Сати уверяет, что оно просто редкое.

"Для России Анагха… Я бы не сказала, что сложно. По крайней мере за ее почти два годика жизни, куда бы мы ни приезжали — на родине, на Кавказе, в Москве, в путешествиях, говорят: "Анагха? Ой, какое красивое имя!" — подчеркнула певица в беседе со "СтарХитом".