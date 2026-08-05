Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Запад в неготовности снабжать украинскую ПВО средствами для перехвата ракет Вооруженных сил России. Глава киевского режима изложил свои недовольства в Telegram после ночного массированного удара российских войск по крупнейшим логистическим центрам Украины.

Зеленский обратился к странам Запада, которые не планируют передавать Украине системы противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, они просто обязаны ввести новые санкции против России.

После мощного ночного удара российских войск по Киеву президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить давление стран ЕС на Россию. Он отметил, что Евросоюз и его партнеры будут и дальше усиливать давление на Москву.