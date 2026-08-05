Лайма Вайкуле заявила, что будет воевать против России: "Я возьму автомат"

Лайма Вайкуле последние пять лет живет в Латвии и в Россию ни ногой. Певица не только не поддержала СВО, но и дала понять, что никогда не симпатизировала СССР. Да и вообще, по версии Вайкуле, она получила известность не благодаря любви публики, а благодаря судьбе и "бабушке, которая пела в церковном хоре". "Союз тут не при чем. Он, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал", — отрезала Лайма.

Два года назад в одном из интервью она и вовсе ляпнула: "Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала филармонии, я содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски…".

Теперь Лайма пошла еще дальше и сообщила, что готова взять в руки оружие и отправиться воевать против России. О своем желании расстреливать жителей страны, когда-то сделавшей ее богатой и знаменитой, певица объявила в интервью радиостанции Deutsche Welle*.

В ходе беседы журналисты задали Вайкуле провокационный вопрос и предложили порассуждать на абсурдную тему — о возможном вторжении нашей страны на территорию Евросоюза. В частности, Лайму спросили, что она сделает, если Москва нападет на Ригу. Несмотря на явную абсурдность вопроса, певица восприняла его серьезно.

"Я возьму автомат. Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, все время такая", — не раздумывая выложила Вайкуле.

*Внесено Министерством юстиции России в реестр СМИ-иноагентов, признано нежелательным на территории России.