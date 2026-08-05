Пациентка больницы в Донецке погибла в результате атаки дрона ВСУ

Больница в центре Донецка атакована украинским дроном. В результате налета есть погибшие и раненые, все они – пациенты медицинского учреждения.

Сообщается, что дрон залетел в одну из палат гастроэнтерологического отделения. Поврежден фасад здания, одна из несущих стен и остекление. Одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой, другая направлена в хирургическое отделение. Еще одна женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей, передает ТАСС.

На месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа - крылья, обшивка и аккумуляторы. Подчеркивается, что украинские боевики атаковали гражданское медицинское учреждение, никак не связанное с военными.