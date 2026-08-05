Врио губернатора Белгородской области отчитался перед Путиным

Владимир Путин сегодня провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.

Он проинформировал президента о текущей работе на посту, который занимает с 13 мая. За это время Шуваев уже посетил все муниципалитеты области и пообщался с жителями. Особое внимание власти региона уделяют безопасности, поскольку за последние две недели значительно участились атаки со стороны ВСУ.

Александр Шуваев: "Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием "БАРС–Белгород" мы наладили систему, и уже больше 50 процентов дронов самолётного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у Сергея Семёновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем".

Владимир Путин: "Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Но и вопросы социального характера, экономического развития мы тоже забывать не должны".