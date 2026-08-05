Ученые потирают руки: ступень ракеты на огромной скорости врезалась в Луну

На Луне сегодня произошёл инцидент, которому очень рады учёные. Он может пролить свет на теории специалистов, которые до сих пор не удавалось проверить. Речь о неконтролируемом падении разгонного блока отработавшей ракеты Falcon компании SpaceX. Согласно расчетам, от удара на поверхности небесного тела останется огромный кратер. И у специалистов впервые появится возможность получить пробы глубоких слоёв лунной почвы.

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Луна внезапно стала на 4 тонны тяжелее и обзавелась новым кратером. На её поверхность рухнула отработанная ступень ракеты Falcon 9. Скорость падения была без малого 9 тысяч километров в час. И от такого удара поднялся гигантский столб пыли.

"Это мощнейший удар. Столб пыли поднялся на 50, а то и на 100 километров над Луной. И кратер останется метров тридцать в диаметре, не меньше", - говорит Мэтт Ботвелл, астроном Кембриджского университета.

Эта ступень ракеты-носителя, которая вывела на окололунную орбиту научные модули. Но после выполнения задачи, вернуть её на землю не удалось. Как заявили в НАСА, траектория была слишком сложной, а топлива слишком мало. Часть ракеты превратилась в космический мусор и почти полтора года хаотично летала в гравитационном поле Луны.

"Для низкоорбитальных миссий мы сводим ступень с орбиты штатными контролируемыми манёврами. Но для высокоэнергетических миссий – такая как эта - требуется иной подход, и нам не всё удается контролировать. В результате топлива не хватило, а солнечная активность и гравитационные силы направили её прямо к Луне", - объясняет Джулианна Шейман, директор программы NASA Science и программы Dragon компании SpaceX.

На первый взгляд инцидент нештатный. Но учёные смотрят на него иначе. Для них случайное падение ступени Falcon 9 - это редчайшая возможность без дорогостоящего бурения заглянуть под верхний слой Луны, состоящий из реголита – обломочно-пылевого материала. Практически лабораторный эксперимент.

"Мы никогда не бурили Луну на большую глубину, на многометровую. А этот кратер с глубины, я думаю, метра три-четыре, должен был выбросить вещество, которого мы никогда не держали в руках. Интересно, есть ли в нём следы воды", - рассуждает Владимир Сурдин, астроном.

В 2029 году НАСА намерена построить вблизи южного полюса спутника Земли базу площадью в сотни квадратных километров. И тут закралось другое опасение: если неконтролируемый сброс обломков продолжится, это может угрожать срывом этой исследовательской миссии.

"Работать на Луне, конечно, будет опасно. Там нет атмосферы, и всё, что из космоса падает на Луну, падает прямо, не сгорая, как на Земле в атмосфере, а ударяя по поверхности", - объясняет Сурдин.

По словам учёных, для Луны последствий никаких. Она терпела и не такое ещё со времён "Аполлонов", когда американцы специально разбивали ступени "Сатурн 5" ради сейсмических исследований. Правда, со ступенью "Фалькона" особо не повезло. Ни один из космических аппаратов, находящихся на орбите Луны, не был повернут в нужную сторону и потому момент удара не зафиксирован. Но остается надежда, что инцидент попал в объектив одного из наземных телескопов. В любом случае, ученые будут сравнивать изображения поверхности Луны "до" и "после", чтобы обнаружить новый кратер. Но только когда осядет столб пыли, вызванный ударом. А случится это примерно через неделю.