Всплыла настоящая причина, почему принцесса Евгения родила дочь в Португалии

Дочь Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон, а также её супруг Джек Бруксбэнк сообщили о рождении ребёнка вечером 3 августа. Однако радостное событие прошло не в Великобритании.

Младшая дочь принцессы Евгении появилась на свет в одной из больниц Лиссабона. Девочка родилась с весом около 3 килограммов. Сообщается, что и мать, и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Рождение члена британской королевской семьи за пределами Великобритании — довольно редкое событие. Евгения и Джек не говорили о своих планах стать родителями в Португалии. И это вызвало массу сплетен. Дошло до того, что британцы решили, что принцессу гонят из станы из-за опального отца. Однако настоящая причина, почему Евгения родила дочь в Лиссабоне, далека от дворцовых интриг.

Дело в том, что у принцессы и ее мужа есть дом в Португалии, и они тесно связаны с этой страной. С 2022 года супруги разрываются между Лондоном и Лиссабоном после того, как Джек переехал туда по работе. Бруксбэнк занял должность директора по маркетингу в компании Discovery Land Company, которая управляет элитными курортами по всему миру, включая CostaTerra Golf and Ocean Club в Компорте, где сейчас живут Джек и Евгения.

Ранее принцесса рассказывала, как ей нравится жизнь в теплой стране. "Вот почему Португалия — это мечта. Я могу пойти в супермаркет в спортивной одежде, с небрежно собранными волосами и совершенно не переживать. Мне всё равно. И никому вокруг тоже нет до этого дела", — делилась Евгения.