Киев объявил принудительную эвакуацию детей в подконтрольных районах ДНР

Принудительную эвакуацию детей объявили в районе Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР. Приказ подписал глава военной администрации, подчиняющейся украинским властям, Вадим Филашкин.

Как сказано в сообщении прокиевской ВГА, дети с отдельных территорий Краматорской общины будут эвакуированы "принудительным способом". Речь идет о 525 детях из 424 семей. Филашкин утверждает, что это было сложное решение.

Из-за приближения линии фронта местные власти на Украине периодически объявляют об эвакуации. Владимир Зеленский 2 марта подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей без согласия родителей с территории боевых действий, передает ТАСС.