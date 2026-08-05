В США признали превосходство России в производстве ракет

ВС России в июле выпустили по меньшей мере 126 баллистических ракет. Это рекордный показатель военного времени, приводит анализ данных ВВС Украины издание New York Times.

По данным издания, Россия ежемесячно применяет больше баллистических ракет, чем в США создается снарядов для американских ЗРК Patriot. Издание утверждает, что российские войска ежемесячно устанавливают рекорды по масштабам воздушных атак, используя пробелы в ослабленной украинской ПВО.

Российская армия в ночь на среду нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. Удары ВС России поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника, подчеркивают в Минобороны.