Поссорившиеся из-за политики Дени Байсаров и Никита Пресняков встретились впервые за 3 года: вот что произошло

Семью Аллы Пугачевой после начала спецоперации разбросало по всему миру. Первым сбежал муж-иноагент Примадонны, потом уехала и певица с младшими детьми. Старший внук исполнительницы Никита Пресняков бросил свою группу и работу в театре ради жизни в Америке. Дольше всех продержалась Кристина Орбакайте, но в итоге уехала и она. В России остался лишь Дени Байсаров, средний внук Пугачевой.



Знакомые звездной семьи рассказывали, что Байсаров и Пресняков даже поскандалили из-за решения Никиты. Якобы Дени осудил старшего брата, который не согласен с позицией российских властей. Сыновья Кристины Орбакайте практически не общались из-за разных взглядов на происходящие в мире события.

"Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве", — цитирует "Комсомольская правда" источник из окружения Пугачевой.

Орбакайте приходилось проявлять чудеса дипломатии и выбирать время для встречи с каждым сыном по отдельности. Но Кристине это надоело. Она задумала помирить Никиту и Дени. И, судя по свежим фото и видео в блоге певицы, ей это удалось.

Сейчас исполнительница хита "Бровки домиком" с мужем Михаилом Земцовым и 14-летней дочерью Клавдией путешествует по Европе. В Монако к ним присоединился и Байсаров. В это время Пресняков гостил в Испании у отца Владимира Преснякова. И каково же было удивление поклонников Орбакайте, когда Никита воссоединился с семьей.

Кристина опубликовала видео, в котором Никита, Дени и Клавдия позируют вместе. "Вот и собрались все вместе в Испании", — поделилась радостью певица.

Хотя Пресняков и помирился с братом, своей позиции он не изменил. Внук Пугачевой заявил, что не собирается возвращаться в Россию и намерен остаться в США.