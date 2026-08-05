Путин встретился с главой ЦИК: подготовка к выборам идет полным ходом

Владимир Путин в среду вечером встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По словам президента, подготовка к выборам идет полным ходом.

В Единый день голосования пройдет 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Предприняты беспрецедентные меры безопасности, поскольку выборы пройдут в экстремальной ситуации, сообщила Памфилова.

Ранее сегодня в ЦИК путем жеребьевки определили места партий в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. На встрече с президентом Памфилова сообщила, что жеребьевка прошла прозрачно.

Первой в списке идет партия "Единая Россия". За ней идут "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии и "Зеленые". Вторую пятерку открывает "Справедливая Россия", следом расположились "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров и "Коммунисты России". Замыкает список партия "Новые люди".