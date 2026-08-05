ЦБ назвал срок снижения ключевой ставки до 8,5%

Центральный банк опубликовал пересмотренный прогноз средней ключевой ставки на ближайшие годы. По данным Банка России, в 2026 году она составит 14,5-14,6%.

Согласно прежнему прогнозу, который появился в конце июля, в 2026 году Банк России снизит ключевую ставку еще дважды - на 0,25 процентных пункта - и один раз оставит ее без изменений. По итогам этих понижений к декабрю показатель достигнет 13,5%.

Как сказано в пересмотренных материалах регулятора, ставка будет понижена на 10,5 - 12,5% в 2027 году, и на 8- 9% в 2028-м. А в 2029 году прогнозируется возвращение ключевой ставки в диапазон 7,5 -8,5% годовых.