Владимир Зеленский нашел объяснение сокращению поставок ракет ПВО странами Запада Киеву. Украинский лидер решил, что это сознательный метод давления, попытка подтолкнуть Киев к переговорам.

Зеленский заявил об этом на заседании украинского Совета по национальной безопасности и обороны. Он сообщил о троекратном сокращении поставок ракет ПВО от западных партнеров в текущем году по сравнению с прошлым годом. Глава киевского режима назвал эти действия политическими шагами.

Воздушные силы ВСУ ранее признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. Ранее Зеленский уточнил, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО, передает РИА Новости.