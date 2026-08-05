Зеленский нашел объяснение отказу Запада от поставок ракет Киеву

Владимир Зеленский нашел объяснение сокращению поставок ракет ПВО странами Запада Киеву. Украинский лидер решил, что это сознательный метод давления, попытка подтолкнуть Киев к переговорам.

Зеленский заявил об этом на заседании украинского Совета по национальной безопасности и обороны. Он сообщил о троекратном сокращении поставок ракет ПВО от западных партнеров в текущем году по сравнению с прошлым годом. Глава киевского режима назвал эти действия политическими шагами.

Воздушные силы ВСУ ранее признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. Ранее Зеленский уточнил, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО, передает РИА Новости.