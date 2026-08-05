Собянин: Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы

Сергей Собянин подвел итоги работы градостроительного комплекса Москвы за семь месяцев. С начала года в столице ввели в эксплуатацию ряд ключевых объектов. Среди них – обновленный Ленинградский вокзал, технический пуск первого участка Рублево-Архангельской ветки метро и многое другое.

По словам мэра, градостроительный комплекс остается драйвером развития столицы. Основными задачами московских строителей в этом году остаются создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации.