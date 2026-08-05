"Совершила глупость после свадьбы и прервала династию": Волочкова публично унизила дочь и ее мужа

Анастасия Волочкова родила свою единственную дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. Ариадна носила фамилию матери, чем балерина гордилась. Бывшая прима Большого театра была уверена, что ее наследница станет продолжательницей рода.

Но Ариадна после замужества приняла решение сменить фамилию, чем очень сильно задела мать. Волочкова на своей странице в соцсети не раз говорила, что это не лучшее решение, а на днях Анастасия и вовсе унизила дочь и зятя, в очередной раз им напомнив, кто оплатил их свадьбу.

"Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа, Григорян. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась", — заявила балерина в беседе с "Пятым каналом".

У Анастасии и без того непростые отношения с дочерью. Ариадна сначала жила с мамой, потом переехала к отцу и его нынешней жене, телеведущей Елене Николаевой. Год назад девушка вышла замуж. Сначала Ариадна и ее избранник Никита обвенчались в Санкт-Петербурге, устроив банкет в одном из особняков города, а через несколько месяцев сходили в загс и узаконили свои отношения.

Банкет в городе на Неве организовала балерина. Она хотела, чтобы у Ариадны была свадьба принцессы. На праздник даже позвали журналистов. А второй раз дочь артистки отмечала уже в приватной обстановке.

На московскую свадьбу невеста не прислала приглашение маме. Молодожены позвали родственников жениха, папу и мачеху невесты. Анастасия даже не знала о празднике дочери. Все дело в том, что Волочкова не общается с отцом Ариадны. Молодожены решили не портить праздник скандалом, поэтому и не пригласили балерину, тем более, что она до последнего отговаривала дочь официально регистрировать брак. Это до глубины души задело артистку.