Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 6 августа, уничтожили и перехватили 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В июле жертвами террористического удара ВСУ по турбазе в курортном поселке Кирилловка стали 12 человек, включая четырех детей. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что это нападение на заведомо гражданский объект — яркое проявление преднамеренного террора Киева.

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский указал на цинизм и лицемерие европейских элит — они преподносят хладнокровные убийства мирных жителей в России как "необходимую самооборону" киевского режима.