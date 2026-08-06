Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Егор Лебедев обнаружил укрепленный опорный пункт противника и участвовал в его захвате. Наши военные пытались обойти вражескую позицию с фланга, но столкнулись с неонацистами. Завязался стрелковый бой. Егор добрался до форпоста и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчёт, обеспечив штурмовикам безопасное продвижение.

Младший сержант Тлеужан Кайрымов обнаружил укреплённый опорный пункт ВСУ и пробрался в тыл противника. Прицельным огнём он уничтожил двух боевиков. Благодаря его грамотным действиям, наши штурмовики выполнили задачу и закрепились на новых рубежах.