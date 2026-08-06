Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесли новые удары по военным целям на Украине. Сообщается о взрывах в Харькове, Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне. Наступление по всем фронтам идет в зоне спецоперации.

С воздуха сокрушительные удары по врагу наносят экипажи вертолетов Ми-28НМ. Работая на предельно малой высоте, пилоты бьют точно в заданный квадрат. Не дают врагу передышки расчеты войск беспилотных систем.

Это кадры с Добропольского направления - операторы FPV-дронов атакуют цели на линии боевого соприкосновения, освобождая путь для пехоты. На Запорожском участке фронта по укрепленным позициям боевиков, оборудованным в жилой застройке, ударила самоходная "Акация". Артиллерийский огонь - надежное прикрытие для бойцов на передовой.

Вот кадры боев за село Зарница, которое накануне полностью перешло под контроль российской армии. Под надежным огневым прикрытием пушек и беспилотников штурмовики малыми группами заходили в расположение ВСУ, вытесняя врага с занятых позиций.