В ООН предупредили о попытках Киева создать угрозу техногенной катастрофы

Террор против персонала Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима не прекращается. Убийство специалистов, отвечавших за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, удары по территории станции – все это свидетельствует о стремлении Киева создать угрозу масштабной техногенной катастрофы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

В МИД России ранее заявили: атакуя ЗАЭС, украинские власти подходят все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, подобные действия Украины были бы невозможны без политической поддержки стран Запада.

ВСУ в очередной раз предприняли попытку атаки Запорожской АЭС 2 августа. Украинские боевики намеревались нанести удар по хранилищу отработавшего ядерного топлива, напоминает РИА Новости.