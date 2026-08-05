С Марией Машковой в США случилось несчастье: "Мне так больно. Наденьке как больно!"

Дочь Владимира Машкова четыре года назад покинула Россию и переехала в США. Мария публично заявила, что "окончательно отреклась от отца", после чего получила американское гражданство. Долгое время актриса в компании таких же беглецов и иноагентов моталась по миру и пыталась заработать на русскоязычных зрителях.

Машкова была уверена, что за океаном ее ждут признание, уважение и новые горизонты, но суровая реальность обрушилась на Марию. Оказалось, что в Америке никого не удивить статусом "дочери звезды", в Голливуде таких тьма. Работу в кино актриса не нашла, а счета за электричество и аренду квартиры росли с каждым месяцем.

Пришлось наследнице артиста полностью менять свою жизнь. Мария устроилась на работу в Нью-Йоркскую киноакадемию. Машкова стала учителем. Она преподает актерское мастерство детям в лагере, который действует при академии.

О своих невзгодах актриса рассказывает в соцсети. И, похоже, несчастья валятся на Машкову одно за другим. На днях Мария проводила мужа в аэропорт и собиралась заняться своими делами, но угодила в ДТП.

"В 6 утра перед работой повезла мужа в аэропорт. Муж улетал в Нью-Йорк. Говорит: „Ой, у тебя же каждый день работа и дети. Как же ты без меня справишься?“ Да отлично я без тебя справлюсь, еще лучше я без тебя справлюсь! Не будешь меня бесить", — начала рассказ Машкова.

Приступить к делам Мария не успела. В машину актрисы, которую она ласково называет Наденькой, врезался другой водитель. "В мою Наденьку въехали со всей дури! И главное, я не виновата! Мне так больно. Наденьке как больно!" — посетовала дочь народного артиста России.

Актриса на эмоциях даже покаялась перед мужем, мол, зря радовалась его отъезду. "Не права я была, без него сразу хуже, чем с ним!" — заключила Машкова.