Иран и Оман согласовали маршрут в Ормузском проливе

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи, ссылаясь на ирано-оманские переговоры по безопасному судоходству через Ормузский пролив, заявил, что в настоящее время обе стороны работают над совместным заявлением. Оно основано на основных соображениях и пунктах, согласованных в ходе переговоров.

Согласованный с Оманом маршрут в Ормузском проливе временный, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади. Маршрут будет действовать от двух до четырех месяцев. Слова дипломата приводит агентство IRNA.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что США могут ослабить санкции в отношении экспорта иранской нефти и снять блокаду портов страны. Вашингтон пойдет на это, если Иран заключит соглашение с Оманом о порядке прохождения судов через Ормузский пролив.

Соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу еще требует одобрения высшего руководства Тегерана, утверждают источники. По договору, суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить - через оманские.