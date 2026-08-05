Мишустин обсудил с главой АСИ проекты по развитию туризма

О значимых проектах Агентства стратегических инициатив премьеру Михаилу Мишустину рассказала его генеральный директор Светлана Чупшева. Встреча прошла в Горно-Алтайске, где глава правительства находился с рабочей поездкой.

По словам Чупшевой, уже все регионы страны подключились к реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Она предусматривает сокращение инвестиционно-строительного цикла и совершенствование мер поддержки предпринимателей. В приоритете — проекты, связанные с помощью семьям с детьми.

Михаил Мишустин отметил роль агентства в развитии внутреннего туризма, а также предложил активнее сотрудничать со странами Евразийского экономического союза.

"2026 год – юбилейный для АСИ. Уже 15 лет агентство выполняет важнейшую функцию, соединяет усилия бизнеса, государства, граждан для развития стратегических проектов под руководством президента. Я хочу от всей души пожелать удачи, поздравить с этим юбилеем ваших сотрудников и сказать, что необходимо и дальше активно работать над стратегическими идеями во благо нашей страны", - заявил Михаил Мишустин.