Путин обсудил с Машковым празднование 150-летия Союза театральных деятелей

Владимир Путин встретился с народным артистом Владимиром Машковым. Он рассказал президенту о проектах, приуроченных к 150-летию Союза театральных деятелей.

Один из них - "Театральный поезд". В его рамках 5 тысяч артистов сыграли порядка 300 спектаклей в 43 городах.

В Национальном центре "Россия" сейчас работает интерактивная выставка, которая рассказывает о закулисье театра. На ней представлены более 600 экспонатов. Центральным событием юбилейного года стал Всероссийский театральный марафон-фестиваль в "Зарядье".