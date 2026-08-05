ПВО сбила 200 дронов ВСУ за день 5 августа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Как сообщили в Минобороны России, сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Дроны ликвидированы также над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о работе российских средств противовоздушной обороны в ночь на среду, 5 августа. Силы ПВО уничтожили и перехватили 475 украинских беспилотных летательных аппаратов.