Украинский вопрос вызвал разногласия внутри левых сил в Италии. Они особенно обострились в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в 2027 году, пишет газета La Stampa.

Как заявил лидер оппозиционного итальянского "Движения "5 звезд"", экс-премьер Италии Джузеппе Конте, его партия будет голосовать против поставок вооружений Украине. По его словам, вместо поставок оружия партия политика будет стремиться достичь перелома в переговорах между сторонами конфликта.

С требованием о прекращении военной помощи Киеву ранее выступили итальянские депутаты из оппозиционной партии "Национальное будущее". Они подчеркивали, что санкционная политика Рима в отношении Москвы негативно сказывается на экономической ситуации в Италии.