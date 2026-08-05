Правительство разрешило продажу бензина классов"Евро-2", "Евро-3", "Евро-4"

Кабмин установил временные меры по выпуску и обращению в России автомобильного бензина классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Как сообщили в Минэнерго, меры временные, они будут действовать до 1 июля 2027 года.

Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 августа и опубликован на портале нормативно-правовой информации. Постановление уже вступило в силу. Уточняется, что АЗС должны будут сообщать о классе продаваемого топлива.

Документ также признает утратившим силу ранее принятое решение. Оно допускало обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы до конца 2026 года, передает ТАСС.