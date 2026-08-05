Фрагменты тел обнаружены на месте взрыва склада боеприпасов ВСУ

Продолжается поисковая операция на месте взрыва склада боеприпасов на полигоне в Хмельницком на западе Украины. Как сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин, обнаружены фрагменты тел.

По данным чиновника, для установления личностей погибших проводятся генетические экспертизы. Чтобы установить все обстоятельства происшествия, назначены дополнительные исследования. Задействованы более 120 спасателей, передает ТАСС.

Взрыв на складе боеприпасов в пригороде Хмельницкого прогремел 31 июля. Территория склада примыкала к дачному поселку, осколки при вторичной детонации разлетались более чем на 1 километр. По данным российских силовиков, взорвался склад украинских Сил специальных операций. В результате погибли не менее 20 военных.