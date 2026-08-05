Ответственность за ночные удары ВС России по Киеву и области несут западные партнеры Украины. С обвинениями в адрес своих кураторов выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский указал причину масштабных разрушений украинской инфраструктуры. По его словам, к этому приводят задержки с поставками вооружений и неготовность союзников передавать системы противоракетной обороны.

Ранее появились заявления, что Украину ждет полная капитуляция после ночных ударов России по Киеву. По словам профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, это следствие провальных решений западных спецслужб и правительства Украины.