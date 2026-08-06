Наставникам молодых врачей хотят ввести дополнительные выплаты

Наставничество в медицинских учреждениях не должно превращаться в дополнительную неоплачиваемую нагрузку для врачей, считают в Госдуме. Предлагается законодательно закрепить единые федеральные стандарты для такой работы, включая порядок назначения наставников и систему выплат.



"Врач, который берет на себя ответственность за подготовку молодого специалиста, должен получать справедливую компенсацию за эту работу. Это вопрос уважения к труду медицинских работников и качества подготовки кадров" — отметили депутаты.



В Госдуме выступают за введение единых стандартов наставничества, которые позволят поддержать врачей дополнительными выплатами и условиями охраны труда. При этом наставничество все еще будет оставаться добровольным, чтобы дополнительная нагрузка была выбором каждого и не приводила к профессиональному выгоранию.