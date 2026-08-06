На каждого школьника хотят выделить выплату к 1 сентября

В Общественной палате РФ предложили ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября. Она будет предоставляться семьям, которые воспитывают школьников с 1-го по 11-й класс.



"Нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника" — заявили в Общественной палате.



Такие меры помогут семьям подготовить детей к новому учебному году. На данный момент таких выплат для всех не предусмотрено, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей, в которых есть школьники.



Так, в столице предлагаются компенсации на комплект школьной одежды, а в Санкт-Петербурге они распространяются и на форму для уроков физкультуры.