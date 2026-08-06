В Госдуме рассказали, как будут рассчитывать больничный самозанятым

Самозанятые, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные, сообщили в Госдуме. Выплачивать страховые суммы будут с учетом службы в армии, ухода за ребенком до полутора лет, инвалидами и пожилыми людьми.



"Для расчета суммы выплаты по больничному учтут общий страховой стаж – периоды официального трудоустройства, службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, за инвалидом или пожилым человеком", — отметили депутаты.



При общем стаже до пяти лет самозанятый на больничном получит 60% от суммы внесенных взносов, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. После восьми лет трудовой и социально значимой деятельности выплачивается 100% страховой суммы в случае больничного.