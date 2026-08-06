На Камчатке моряки Тихоокеанского флота провели учения

На Камчатке моряки Тихоокеанского флота в рамках учений ударили по дальней береговой цели крылатой ракетой "Калибр".

На тренировку вышел корвет "Гремящий". Из акватории Авачинской бухты экипаж атаковал запланированный объект на полигоне "Кура". Расстояние до мишени - около тысячи трёхсот километров.

Боевое упражнение отрабатывалось в условиях сильных радиопомех. Все задачи выполнены успешно. На время учений район закрыли для судоходства и полётов авиации, безопасность обеспечивали корабли Тихоокеанского флота.