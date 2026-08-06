Бойцы с опытом обучают контрактников Минобороны необходимым навыкам

В условиях, максимально приближенных к фронтовым, проходят обучение новобранцы, заключившие контракт с Минобороны. Инструкторы с боевым опытом в зоне СВО в первые дни буквально за руку ведут новичков по полосе препятствий тренировочного полигона. Тут любое действие имеет значение, поэтому каждое движение оттачивают до автоматизма.

По легенде мобильная огневая группа заметила беспилотник противника на подлете к нашим позициям. Сбить ударный дрон пытаются сразу три бойца. Огонь ведут из автоматов и спаренного пулемета, установленного на внедорожнике.

Мобильные огневые группы добровольческого формирования Барс защищают небо рядом с критически важными объектами в разных частях страны. Их главная задача - помочь ПВО отразить массированную атаку беспилотников. Эти бойцы совсем недавно заключили контракт с Минобороны. Впереди длительная подготовка на полигонах. И только после они смогут заступить на боевое дежурство.

А это уже кадры с полигона в Воронежской области. Во время практических занятий инструкторы буквально ведут за руку новобранцев - подсказывают им каждое движение. Опытные бойцы уже точно знают, чего ожидать от противника, который затаился в укрытии. Показывают, как штурмовать окопы, блиндажи, здания. К ошибкам своих подопечных относятся терпеливо. Но приучают к тому, что на фронте любая осечка может стоить жизни всему подразделению. У каждого, кто подписывает контракт с Министерством обороны, навыки совершенно разные. Кто-то умеет обращаться с оружием, а некоторые автомат ни разу в жизни не держали в руках. За три месяца - именно столько идет подготовка перед отправкой в зону СВО - новички станут уверенными бойцами.

Помимо этого, осваивают минно-взрывное дело, связь и тактическую медицину. Путь для каждого новобранца начинается с пункта отбора. Здесь проходят медицинскую комиссию и оформляют необходимые документы. Многие стремятся попасть в войска беспилотных систем. Ценятся не только те, кто управляет дронами, но и специалисты с техническим образованием, которые могут собирать их и программировать.

Отправляясь в зону СВО, эти военные точно знают: в тылу их родные не останутся без поддержки. Для семей защитников Родины предусмотрены льготы и различные социальные меры. А военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. Пункт отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова.