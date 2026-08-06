Вооруженные силы России вновь нанесли удары по морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, вечером четверга, 5 августа, ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, были поражены два сухогруза. Эти суда доставляли грузы военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На этом фоне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, которого цитирует РИА Новости, рассказал о прекращении странами НАТО поставок вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесского региона из-за ежедневных ударов российских войск. На границе с Польшей и Румынией накопилось множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в таких объемах.

Как подсчитали в ТАСС, Украина потеряла около 1,05 миллиарда долларов валютной выручки из-за блокады морских портов с 22 июля. Порты Одесса, Черноморск, Южный продолжают простаивать — иностранные суда в них не заходят. Функционирующий пока порт Измаил логистически ограничен.