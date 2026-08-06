В Курской области погибли 640 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний, в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году. Такие данные приводит в четверг, 6 августа, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Наряду с этим ранения получили 561 человек, в том числе 25 детей. Потерпевшими признаны 87 389 человек.

Уже завершено расследование более 300 уголовных дел в отношении 443 украинских боевиков, вынесены обвинительные приговоры 280 боевикам ВСУ, цитирует Петренко ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что продолжаются поиски жителей курского приграничья, судьба которых остается неизвестной после вторжения ВСУ. Омбудсмен подчеркнула, что для этого задействованы все доступные гуманитарные каналы.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что укронацисты "забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения". Однако "мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они атакуют оттуда".

Летом 2025 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечал, что ущерб, причиненный преступными действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, исчисляется миллиардами рублей. К августу 2026 года было подсчитано, что вторжение укронацистов причинило материальный ущерб более чем в 504 миллиарда рублей.