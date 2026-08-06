Выживших в Приангарье молодых летчиков эвакуировали

В Иркутской области завершена спасательная операция летчиков с рухнувшего самолета Cessna-182.

Самолет практически не получил повреждения. Выживших летчиков эвакуировали в аэропорт Бодайбо.

"У парней небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр", - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в MAX.

Экипаж оказался совсем молодым: командиру Александру всего 27 лет, летчику-наблюдателю Филиппу - 24 года.

Самолет Cessna-182 пропал с радаров 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе. Пилот и летчик-наблюдатель смогли забраться на сопку и передать свои координаты с помощью самостоятельно собранной радиостанции. Экипаж находился в 90 километрах от города Бодайбо.

Причины случившегося предстоит установить специалистам. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.