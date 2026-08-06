Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов.

Американский лидер считает, что глава Минобороны ввел его в заблуждение относительно военных запасов армии, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. В ответ Хегсет попытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга.

Неприятная беседа состоялась на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде. Источники уверяют, что Трамп "сорвался на Хегсета, так как считал, что вопрос с боеприпасами решен".

Ранее Хегсет убеждал Трампа в легкой и быстрой победе над Ираном. Однако затянувшийся конфликт привел к истощению американских запасов ракет Tomahawk, а также систем ПВО Patriot, THAAD и ATACMS. Из-за этого сейчас Вашингтону приходится воздерживаться от новых масштабных ударов по Ирану, пишет издание.