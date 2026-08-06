Марина Зудина показала внучку, которая становится копией Олега Табакова

Марина Зудина уже несколько лет как бабушка. У ее сына, актера Павла Табакова, есть дочь Мия от актрисы Софьи Синициной. Стало известно об этом недавно. Павел и Софья никогда не состояли в браке. У них были лишь непродолжительные отношения, результатом которых стал ребенок. Тем не менее, наличие дочери не сблизило актеров, они расстались.

И все же Софья и Павел поддерживают отношения, Табаков видится с малышкой, которая после расставания родителей осталась жить с мамой. Разумеется, в день рождения Мии Софья и Павел воссоединились, чтобы все вместе отметить праздник. Фото с мероприятия выложила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" мать Павла, вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина.

"Пусть долгие годы ты будешь защищена объятиями любящих родителей, бабушек, друзей и всех, кому ты дорога)! Счастья)!! Моя первая любимая внучка)!!" - подписала снимок известная артистка.

Подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Многие, особо наблюдательные фанаты, отметили, что девочка растет копией Олега Табакова.

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"С днем рождения маленькую принцессу! Как же она похожа на вас, Марина, и на Олега Павловича!", "Очень похожа на папу и бабушку, пусть растет здоровой и счастливой", "Какая славная! И как похожа на бабушку)) и на Олег Павловича!", "С днем рождения чудесную малышку!!! Копия Олег Палыч", - высказались подписчики.

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