Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.

Такаити использовала формулировку "одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших". Политик не указала, что эту бомбардировку устроили американские военные.

Мацуи напомнил про "катастрофический ущерб" и опасность от применения ядерного оружия, но США не упомянул. Зато мэр Хиросимы обвинил Россию в том, что она якобы "использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания". Осудил политик и российскую специальную военную операцию на Украине, сообщает ТАСС.

Политические соображения возобладали над исторической правдой и годом ранее. На мероприятиях, приуроченных к 80-летию трагических событий в Хиросиме и Нагасаки японские власти так и не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город. Умолчал об этом и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании жителям Хиросимы.

Президент США Дональд Трамп на этом фоне отличился рядом циничных замечаний. Встречаясь с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, политик в ответ на вопрос о внезапности военной операции против Ирана заявил: "Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония?"