Москвичам рассказали, когда завершится жара

Жаркая погода покинет Москву в начале второй декады августа. Такой прогноз дала в четверг, 6 августа, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как уточнила метеоролог, ориентировочно после 10 августа температура в городе вернется к климатической норме и придет относительное похолодание.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в свою очередь, рассказал, что август с большой долей вероятности будет не теплым и не холодным — средняя температура последнего летнего месяца ожидается около климатической нормы либо превысит ее не более чем на один градус.

Между тем метеорологи предупредили, что пятница, 7 августа, может оказаться самым жарким днем в Москве и Подмосковье с начала лета. Максимальная температура воздуха в указанный день может достичь плюс 31 градуса. В этом случае будет побит текущий рекорд нынешнего лета — плюс 30,7 градуса.

С учетом этого главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков, которого цитирует РИА Новости, напомнил: в жаркую погоду работодатель обязан сократить рабочий день сотрудников, если температура внутри офисного здания превышает 28 градусов. Кроме того, начальство должно создать комфортные условия труда: организовать кондиционирование воздуха, изменить режим работы, предоставить дополнительные перерывы для отдыха.

Кандидат юридических наук Ольга Леонова уточнила, что сотрудники имеют право вообще отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. О приостановке работы на этом основании нужно письменно уведомить начальника, обозначив в заявлении показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Однако покидать рабочее место до ответа работодателя нельзя — это может расцениваться как прогул.