Заявления певицы Лаймы Вайкуле о готовности с автоматом в руках защищать Латвию, если на нее вдруг нападет Россия, являются лишь попыткой привлечения внимания, чтобы "на один день про нее вспомнили". Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Как саркастично заявил парламентарий в комментарии News.ru, "немножко страшно, конечно, от такого бойца, как Вайкуле". Однако она, по мнению депутата, относится к категории людей, у которых готовность воевать быстро пропадает в случае, если приходится отвечать за сказанное. Шолохов предположил, что если дойдет до дела, Вайкуле поступит по примеру некоторых коллег по творческому цеху: "Сначала уедет куда-нибудь, а потом оттуда продолжит рассказывать, как поступила бы, если ей дали бы возможность (повоевать)".

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в социальных сетях также прокомментировал заявление 70-летней Лаймы Вайкуле о готовности воевать против России: "Латвия спасена".

В Министерстве иностранных дел России между тем временем высказались о русофобской политике Латвии, которая запретила песни своего уроженца Раймонда Паулса лишь за то, что их исполняли на русском языке советские и российские певцы. При этом Вайкуле под видом музыкального фестиваля собрала иноагентов и релокантов, сбежавших из прежде кормившей их России.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что это "конец всего в прямом смысле слова: логики, ну про честь, мораль я вообще не говорю, правды". Для Латвии, по словам чиновницы, "это конец свободы, потому что они бьют по своим, они своих ставят на колени".